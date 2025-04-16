ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.04.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 16.04.2025 18:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Alparslan bulvari içerisinde içme suyu şebeke hattı arizasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez mahallesi bir kısmı Mimar Sinan mahallesi bir kısmı

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.04.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 16.04.2025 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İÇİNDE MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ