ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI

Arıza Tarihi: 12.06.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 12.06.2025 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.06.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 12.06.2025 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Hasan Hüseyin YURDABAK Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Hasan Hüseyin YURDABAK Caddesi Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 12.06.2025 16:00:00

Tamir Tarihi: 12.06.2025 17:30:00

Detay: VATANDAS YOLDA KAZI YAPARKEN DAGITIM SEBEKE HATTINA ZARAR VERMISTIR

Etkilenen Yerler: ÜCEVLER TAMAMI YENIMAHALLE TAMAMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 12.06.2025 11:20:00

Tamir Tarihi: 12.06.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü