Askerlik yerleri açıklandı mı? E-Devlet askerlik yeri sorgulama - Askerlik er sınıflandırma sonucu detayları...

2021 mayıs celbinde askere gidecek vatandaşlar, "Askerlik yerleri açıklandı mı? E-Devlet askerlik yeri sorgulama - Askerlik er sınıflandırma sonucu detaylarını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu yaptı. Bakanlığın duyurusunda seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Mayıs sınıflandırma ve celp yerleri sorgulama işlemi ne zaman yapılacak?

Askerlik hizmetini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda asker adayı şimdi, askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili detaylar..

Mayıs ayı askerlik yerleri ve sınıflandırma işlemleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. "Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" başlığı ile çıkan yazıda, sınıflandırma işlemlerinin ilan edileceği tarihler yazıyor.

ASKERLİK SEÇİM YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığı'nca 16 Nisan 2021 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

İŞTE MSB'DEN GELEN AÇIKLAMANIN DETAYLARI!

1. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Mayıs 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde

askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).