Askerlik uzadı mı? 2021 askerlik kaç ay?
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Askerlik uzadı mı? 2021 askerlik kaç ay?

Askerlik uzadı mı? 2021 askerlik kaç ay?
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Asker adayları askerlikle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken askerlik süresi ile ilgili gelişmeler gündem oluyor. Askerlik süresi uzadı mı konusu merak edilirken MSB açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, askerlik uzadı mı?

Vatani görevini yerine getirecek gençler, MSB duyurularını yakından takip ediyor ve askerlik süresi ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, Askerlik uzadı mı? 2021 askerlik kaç ay?

ASKERLİK UZADI MI?

Askerlik uzadı mı konusu sosyal medyada gündem oldu. Ancak MSB tarafından ve resmi kaynaklardan bu yönde bir açıklama yapılmadı.

2021 ASKERLİK KAÇ AY?

Askerlik süresi, 7179 sayılı Askeralma Kanunun 5'inci maddesi ve Askeralma Yöntemeliği'nin 4'üncü maddesi gereğince erbaş ve er statüsündekiler için 6 ay, yedek subay/yedek astsubay statüsündekiler için de 12 ay olarak belirlendi.

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