Askerlik sevk tarihleri nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Sevk öncesi asker corona testi nasıl yapılır? Asker alma hakkında güncel bilgiler!
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Askerlik sevk tarihleri nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Sevk öncesi asker corona testi nasıl yapılır? Asker alma hakkında güncel bilgiler!

Celp ve terhis tarihleri, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Askere gidecek gençlerin en merak ettiği soruların yanıtı haberimizde. Askerlik sevk tarihleri nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Sevk öncesi asker corona testi nasıl yapılır? Asker alma hakkında güncel bilgiler!

Askerlik sevk tarihleri nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Sevk öncesi asker corona testi nasıl yapılır? Asker alma hakkında güncel bilgiler!
01.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:51

Celp ve terhis tarihleri, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSB atama ile terhis ve celp işlemleri, bedelli askerlik işlemleri için tarih verdi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sevk tarihleri nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Sevk öncesi asker corona testi nasıl yapılır? Asker alma hakkında güncel bilgiler!

SEVK TARİHLERİ NEDİR?

Pandemide önlem maksadıyla bir ay ertelenen Kasım 2019 celp için terhisler 31 Mayıs'ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısınınardından yaptığı açıklamalar ışığında, Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da işleme konuluyor.

* Er ve erbaşlar 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020, bu grubun sevk belgesi 1-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

* Haziran dönemi bedelli askerler sevk tarihi 20 Haziran 2020 şeklinde ve sevk belgesi de 16-20 Haziran'da alınacak.

* Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşlar ikinci grup ile ertelenen nisan grubu bedelli askerlerin sevk tarihi 29 Haziran 2020 şeklinde düzenlenecek. Sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

Askerlik sevk tarihleri nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Sevk öncesi asker corona testi nasıl yapılır? Asker alma hakkında güncel bilgiler!
2020 ASKER ALMA

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

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ASKERLİK ÖNCESİ KORONAVİRÜS TEST AŞAMASI NEDİR?

Askerlik sevk tarihleri nedir? Askerlik sevk belgesi nasıl alınır? Sevk öncesi asker corona testi nasıl yapılır? Asker alma hakkında güncel bilgiler!
ASKERLİK ÖNCESİ KORONAVİRÜS TEST AŞAMASI
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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