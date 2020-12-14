Askerlik sevk tarihleri: Askerlik ertelendi mi?
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Askerlik sevk tarihleri: Askerlik ertelendi mi?

14.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:51
Askerlik sevk tarihleri: Askerlik ertelendi mi?

Askere gidecek binlerce kişiyi ilgilendiren askerlik sevk tarihleri sık sık merak ediliyor. Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? Son dakika askerlik açıklamaları! Askerlik tarihleri ertelendi mi?

Önümüzdeki günlerde silahaltına alınacak olan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren sevk tarihi açıklaması MSB'den geldi. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan tedbirler arasında bir dönem askere alımların ertelenmesi vardı. Peki yeni açıklamalar neler? Askerlik sevk tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması sonrası yükümlülerin silahaltına alınacakları yeni tarihler ortaya çıktı. Peki, askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

MSB'den yapılan açıklamaya göre "Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.

Buna göre 23-25 Kasım tarihlerinde askere alınacak olan kişiler 22-24 Aralık tarihlerinde,

22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve JGK'na sevk edilecek olanlar ise 26-28 Ocak 2021 tarihinde alınacaklar.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.

Buna göre 23-25 Kasım tarihlerinde askere alınacak olan kişiler 22-24 Aralık tarihlerinde,

22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve JGK'na sevk edilecek olanlar ise 26-28 Ocak 2021 tarihinde alınacaklar.

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