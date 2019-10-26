Askerlik dönüşü sözleriyle tepki çeken Ekin Mert Daymaz'dan açıklama: Sözlerim başka yere çekildi

26.10.2019 10:52

Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz, Manisa'da bedelli askerliğini bitirerek İstanbul'a geri döndü. Muhabirlerin "Askerlik nasıl geçti?" sorusuna ünlü oyuncunun verdiği cevap ise tepki çekti.

"KOĞUŞTA HERKES HORLUYORDU"

Daymaz, "Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım" cevabını verdi.

"VATAN SEVGİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Ekin Mert Daymaz'ın bu sözleri oldukça tepki çekti. Başarılı oyuncu gelen ağır eleştirilerden sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Her Türk vatandaşı gibi ülkesini seven ve askerlik görevinin kutsallığını bilen bir birey olarak hakkımda çıkan oluşturulmaya çalışılan algıyı kabul etmem mümkün değildir. Konunun geldiği maksadını aşan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Kanunların bana ve benimle birlikte 1.000.000 kişiye tanımış olduğu bedelli askerlik görevimi yapmış olmam hatta askerlikle alakalı vermiş olduğum samimi bir cevabın yanlış yerlere çekilmesinden dolayı bu açıklamayı yapmak zorunda kalmakla benim için daha da üzücüdür. Benim gibi milli değerlerine sonsuz bağlı olan biri olarak yapılan tüm eleştirileri yazıldığı ve lanse edildiği gibi kabul etmem mümkün değildir. Vatanıma olan sonsuz sevgimi ve askerlik görevinin kutsallığına inancımı sorgulama ve yorum katmak kimsenin haddine değildir. Konuyla alakalı son açıklamamdır. Kamuoyunun bilgisine sunarım."