Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı

24.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:22
Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı

SİVAS'ta vatani görevini yapan askerler, askerliğinin bir kısmını Sivas'ta yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları klip ile kutladı.

SİVAS'ta vatani görevini yapan askerler, askerliğinin bir kısmını Sivas'ta yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları klip ile kutladı.

Kentte görev yapan bir grup asker, bağlı bulundukları Jandarma Komutanlığı'nın bilgisi dahilinde hazırladıkları 24 Kasım klibi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü'nü kutladı. Tarihi Sivas Kongresi'nin yapıldığı eski Sivas Lisesi binası önünde yapılan çekimlerde askerler,'Ziya öğretmenim, hocam. 'Çanakkale'de şehit olmaya gidiyoruz, hakkınızı helal edin' diyen kahraman Sivas Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yapan ve sizin de yıllar önce vatan nöbeti beklediğiniz bu şehirde şimdi bizler askerlik görevimizi yapıyoruz. Bizler cephede, sizler okullarda ülkemiz için fedakarca çalışmaktasınız. Gözümüz arkada değil, gözünüz arkada kalmasın. Eğitim size, vatan bize emanet. Sizin ve ülkesine hizmet edecek nesiller yetiştirecek tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Burası bizde Ziya öğretmenim' dedi.


Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı
Askerlerden Bakan Selçuk'a anlamlı '24 Kasım' mesajı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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