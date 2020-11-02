Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü

02.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:12
Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü

Didim'de 23 yaşındaki Deniz Çınar'ın, en yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Didim'de 23 yaşındaki Deniz Çınar'ın, en yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Askerden izne geldiği öğrenilen Çınar'ın en yakın arkadaşı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cinayetin, uzun süredir ayrı olan iki arkadaşın birlikte alkol alıp eğlendikten sonra alkolün etkisiyle aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim'in Akyeniköy Mahallesi'nde dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan ve ilçedeki bir demircide çalışan 23 yaşındaki Deniz Çınar'ın cansız bedeni 1 Kasım Pazar sabahı yaşadığı evin sokağında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde işe giden ağabeyi tarafından cansız bedeni bulunan Deniz Çınar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan Didim Jandarması olayı kısa sürede aydınlattı. Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Deniz Çınar'ın en yakın arkadaşı olan ve askerden izne geldiği öğrenilen Ahmet Ö. (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Çınar'ın en yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve askerden izinli geldiği öğrenilen Ahmet Ö.'nün, ifadesinde olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Ahmet Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Deniz Çınar'ın ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akyeniköy'de toprağa verileceği belirtildi. - AYDIN

Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Alacak verecek meselesinde arkadaşını öldürülen şahıs tutuklandı
Alacak verecek meselesinde arkadaşını öldürülen şahıs tutuklandı
Eski kız arkadaşını bıçaklayan serbest bırakıldı
Eski kız arkadaşını bıçaklayan serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Osman Durmuş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Danla Bilic Türkan Şoray Mustafa Sandal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Erol Bulut Tamer Tuna Adem Ljajic Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 15:12:32. #1.14#
title