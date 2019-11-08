Asker eğlencesinde 11 el ateş eden Fatih Bulut'un menajerinden ilk açıklama: O kendini bilen biri

08.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:57

Çok Sevdim Yalan oldu şarkısıyla kısa sürede ünlenen şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde belindeki silahı çıkartarak 11 el ateş etti. Görüntülerin kısa sürede olay olmasının ardından açıklama yapan menajer Fatih Demir, şarkıcıyı savundu.

"ÖZ YEĞENİNİN ASKER EĞLENCESİNDE YAPTI"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan menajer Fatih Demir, açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Demir açıklamasında şunları söyledi: "Fatihin katıldığı kendi öz yeğeninin asker eğlencesiydi ve Niğde'de katıldı. Normalde böyle bir şey yapmaz ama o anda asker eğlencesi olduğu için böyle bir olayla gündeme geldi. Ben o gün kendisiyle beraber değildim. Onun öz yeğeninin asker eğlencesi, bu durum yeğeni olduğu için normalleşmiyor tabi ki de."

"SİLAHI BİRİSİ ZORLA VERMİŞ"

"Cahillik demeyelim bu duruma. Fatih Bulut kendini bilen bir insan. Bu konu çok uzatıldı, uzatılmaya da devam edecek. Biz Fatih'le uzun zamandır turnelerdeyiz. Fatih'in orada ateş ettiği tabanca zaten kuru sıkı. Fatih Bey daha yeni uyandı, hazırlandığında açıklama yapacağız. Silah ruhsatlı bir tabanca değil. Orada birinin zorla verdiği bir tabanca. Olayı tasvip etmiyorum."