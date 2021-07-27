Asker düğününde duygulu anlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asker düğününde duygulu anlar

Asker düğününde duygulu anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna tarafından vatani görevlerini yapmaya gidecek gidecek askerler için düzenlenen ve duygulu anların yaşandığı gecede aileler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Bilecik'in Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna tarafından vatani görevlerini yapmaya gidecek gidecek askerler için düzenlenen ve duygulu anların yaşandığı gecede aileler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Dodurga beldesinden 20 gencin vatani görevini yapmak için kışlalarına uğurlanacağı belirtildi. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Selim Tuna, bir bayrak devir teslim töreninin daha geldiğini ve vatani görevini yapmaya gidecek askerlerin bu kutlu görev için moralli gitmeleri amacıyla bu asker düğününü düzenlediklerini söyledi. Tuna, anne babalara, askerlik vazifelerini yaptıktan sonra hayırlısıyla sağ salim evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu. Kınalı kuzulara her kuzunun koç, her koçun da kurban olamayacağını belirten Tuna, 'Her ana kuzusu da sizin gibi asker olamaz' ifadelerine yer verdi. Askerlik görevine gidecek gençlerle tek tek helalleşerek hepsine iyi eğlenceler diledi.

Askere gidecek Dodurgalı gençlerde bu güzel organizasyonu kendilerine tertip eden Belediye Başkanı Selim Tuna'ya teşekkür ederek günün anısına plaket takdim ettiler. Devamında Dodurgalı askerlerin asker düğünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Dodurga beldesine has gelenekler yaşatılmaya devam ederek hem eğlenceli hem de duygulu anlar yaşandı. Sırasıyla askerlere kınalar yakıldı, gelin ve damat, oynanan çeşitli oyunlar görülmeye değerdi. Havai fişek gösterileri geceye ayrı bir renk kattı. Belediye önünde gerçekleştirilen asker düğününe askere gidecek gençler, asker aileleri ve davetliler katıldı. - BİLECİK

Asker düğününde duygulu anlar
Asker düğününde duygulu anlar
Asker düğününde duygulu anlar
Asker düğününde duygulu anlar
Asker düğününde duygulu anlar
Asker düğününde duygulu anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Müge Anlı Derya Uluğ Şeyma Subaşı
Spor Diego Can Bartu Serdar Aziz Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asker düğününde duygulu anlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:09:04. #1.15#

title