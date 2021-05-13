Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti
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Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti

Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ramazan Bayramı münasebeti ile Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

Ramazan Bayramı münasebeti ile Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

İlçe protokolü sabah erken saatlerde önce görevi başında bulunan İlçe Emniyetini ve sonrasında ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Protokol, ziyaretler çerçevesinde merkezde ve köylerde bulunan şehit ailelerini de unutmadı. - ERZURUM

Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti
Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti
Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti
Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti
Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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