Aşkale Kaymakamı ile Belediye Başkanı Rektör Çakmak'ın misafiri oldu - Haberler
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Aşkale Kaymakamı ile Belediye Başkanı Rektör Çakmak'ın misafiri oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aşkale Kaymakamı ile Belediye Başkanı Rektör Çakmak'ın misafiri oldu

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

AŞKALE, ERZURUM (İHA) - Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, Aşkale Kaymakamı Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış ile bir süre sohbet ederek, eğitim-öğretim konuları hakkında yapılabilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Sıcak karşılaması ve misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çakmak'a teşekkür eden Karaloğlu ve Yaptırmış, yeni eğitim-öğretim döneminde Rektör Çakmak'a başarılar diledi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi, Ahmet Yaptırmış, Rektör, Aşkale, Yerel, Haberler

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