Aşkale'de pazar denetimi ve HES kodu uygulaması

İçişleri Bakanlığının pandemi genelgesi doğrultusunda Aşkale'de pazar denetimleri yapıldı, pazar yerine gelen vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapıldı.

İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Gündoğdu ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çamlıbel pazar yerini denetleyerek hem esnafla hem de vatandaşlar ile sık sık konuşarak, pandemi kuralları ve uygulama hakkında bilgiler verdi, uyarılarda bulundu.

Vatandaşların pazar yerine girişlerinde Emniyet ve Jandarma HES kodu sorgulaması yaparken, Aşkale Belediyesi Zabıta ekipleri de dezenfeksiyon ve maske dağıtımı gerçekleştirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı