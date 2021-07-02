Aşkale'de 'Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yerel Eylem Grupları' konferansı
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Aşkale'de 'Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yerel Eylem Grupları' konferansı

Aşkale'de 'Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yerel Eylem Grupları' konferansı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aşkale Kaymakamlığı Koordinesinde, Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü çalışmaları ile "Avrupa Birliği Leader Tedbiri Kapsamında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yerel Eylem Grupları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Aşkale Kaymakamlığı Koordinesinde, Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü çalışmaları ile "Avrupa Birliği Leader Tedbiri Kapsamında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yerel Eylem Grupları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı tarafından, yüksekokul konferans salonunda "Avrupa Birliği Leader Tedbiri Kapsamında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yerel Eylem Grupları" konulu bir konferans verildi.

Konferansa Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı Abdülkerim Polat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamu Kurumları Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcileri ile yüksekokul akademisyenleri ve personeli katıldılar.

Prof. Dr. Mutlu Kundakçı verdiği konferansta IPARD Programı kapsamında yer alan Leader Tedbiri hakkında bilgiler verdi. Kurulacak Aşkale Yerel Eylem Grubu Derneğinin Aşkale'nin Avrupa Birliği projelerinden yararlanması konusunda çok önemli bir girişim olacağını belirten Prof. Dr. Kundakçı hazırlanacak olan yerel kalkınma stratejisi sayesinde ilçede pek çok projenin desteklenebileceğini belirtti.

Konferans katılımcıların katkıları ve soru cevap kısmıyla sona erdi. - ERZURUM

Aşkale'de 'Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Yerel Eylem Grupları' konferansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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