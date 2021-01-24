Aşka gelen İdo'dan romantik sözler

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yaptığı paylaşımla nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı. Romantik bir mesaj yayınlayan İdo'ya sevgilisinden yanıt gecikmedi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, 29. yaşına basan nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaşım yapan İdo, "Öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." notuyla sevgilisine romantik anlar yaşattı.

"ÖPÜCÜĞÜN EKSİK OLMASIN BANA"

Paylaşımının tamamında İdo, "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." sözlerini kullandı. İdo'nun paylaşımına sevgilisi Yasemin Şefkatli'den de yanıt gecikmedi. Şefkatli, gördüğü romantik paylaşım sonrası sevgilisine, "İyi ki varsın Aşk" yanıtını verdi.

NİKAH NET DEĞİL

Romantik çift, evlilik yolunda ilk adımı ekim ayında atmıştı. Aile arasında sade bir nikah töreni ilk nişanlanan Şefkatli ve İdo, bu yıl içinde nikah masasına oturacak. Geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen Yasemin Şefkatli, yaptığı açıklamada,"Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey ortada daha hiçbir şey yok" sözlerinde bulunmuştu.