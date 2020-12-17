Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı

Genç oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı. Oyuncunun "Ruh eşim" notuyla yayınladığı pozlara yorum ve beğeni yağdı.

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Akın Akınözü ile başrol oynayan Ebru Şahin, yaz aylarında basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başladı. İşlerinden dolayı farklı yerlerde yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adeta hasret gideriyor.

"RUH EŞİM"

Son olarak güzel oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman ile çektiği romantik pozlarını 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun "Ruh eşim" notuyla yayınladığı pozlar kısa sürede 550 binden fazla beğeni alırken binlerce de yorum aldı.

DEFNE SAMYELİ AŞK POZLARINA SESSİZ KALAMADI

Yorumlardan birini de Şahin ile İstanbullu Gelin dizisinde anne-kızı oynayan Defne Samyeli'den geldi. Samyeli çiftin aşk dolu pozlarına "Ebrucum, ışığınız, enerjiniz... Ne mutlu" yorumunu yaptı.

İşte çiftin mutluluk pozları...