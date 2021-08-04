Aşk uğruna büyük mücadele... "Kırık Hayatlar" yakında izleyiciyle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşk uğruna büyük mücadele... "Kırık Hayatlar" yakında izleyiciyle buluşacak

Aşk uğruna büyük mücadele... 'Kırık Hayatlar' yakında izleyiciyle buluşacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun ve Özlem...

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun ve Özlem Fidan Kamalıoğlu da bulunuyor. Senaryosunu Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik'in kaleme aldığı "Kırık Hayatlar"ın yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan oturuyor.

Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Nihat Özdemir Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşk uğruna büyük mücadele... "Kırık Hayatlar" yakında izleyiciyle buluşacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 09:54:58. #1.16#

title