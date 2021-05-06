Aşk sözler 2021: En anlamlı aşk sözleri, duygusal aşk sözleri! Sevgiliye aşk sözleri!

En Güzel Aşk Sözleri Kısa, Uzun, Romantik, Sevgiliye Aşk Mesajları, Aşk Sözleri 2021 sizler için hazırladık. Sevdiklerinize, sevgilinize gönderebileceğiniz romantik aşk sözleri, kısa duygusal aşk mesajları ve kısa aşk sözleri bulabilirsiniz.

Haberimizde Aşk sözler 2021: En anlamlı aşk sözleri, duygusal aşk sözleri!Sevgiliye aşk sözleri! bulabilirsiniz. En Güzel Aşk Sözleri Kısa, Uzun, Romantik, Sevgiliye Aşk Mesajları, Aşk Sözleri 2021 sizler için hazırladık. Sevdiklerinize, sevgilinize gönderebileceğiniz romantik aşk sözleri, kısa duygusal aşk mesajları ve kısa aşk sözleri bulabilirsiniz.

AŞK SÖZLERİ 2021: EN ANLAMLI AŞK SÖZLERİ

Beni sev ya da nefret et, ikisi de benim lehime. Beni seviyorsan, daima kalbinde olacağım ve benden nefret ediyorsan, aklında olacağım. - Qandeel Baloch

Eskiden şiirler manasız gelirdi. Yağmur canımı sıkar, yeni doğan gün bir anlam ifade etmezdi. Şimdi senin varlığın başlı başına bir şiir, aşkın şair etti beni.

Seni seviyorum, ama nasıl, avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya.- Nazım Hikmet

Sen bu karanlık ömrümün içine bir sevinç ışığı gibi, kurumaya yüz tutan can veren bir nisan yağmuru gibi birdenbire geldin. - Sabahattin Ali

AŞK SÖZLERİ 2021: EN DUYGUSAL AŞK SÖZLERİ

'Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır. - Mahatma Gandhi

Ve ben dilek tutmadım hiç. Hep dua ettim, ömrüm ömrüme nasip olsun diye!

Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik. - Nazım Hikmet

Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük! - Nazım Hikmet

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

AŞK SÖZLERİ 2021: EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

Baharda toprağa düşen cemre gibi düştün yüreğime kırk ikindi yağmurları gibi ıslattın düşlerimi o günden sonra hep kalbimde çiçek açtın ey sevgili.

Bir kelimeye milyonlarca anlam yüklediğim felsefemsin. Sen olmadığın zaman anlamsız kalırım, gereksiz olurum.

Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem, ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım.

Uyanır uyanmaz seni özlemeye başlıyorum ve bütün günüm özleminle nasıl başa çıkacağımı düşünmekle geçiyor.

Dünde, bugünde, yarında? Yüreğin kadar yanındayım Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Sevgilisi uyuduktan sonra sabah okuyup mutlu olması için gece sayfalarca mesaj yazan sevgili diye de bişey var.