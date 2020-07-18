Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
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Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı

Aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğunu söylediği boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.

18.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:43

Ayrılıp barıştığı yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisine devam eden Ece Erken hakkında Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen boşanma kararını paylaştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Erken, aylar önce sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı. Ancak kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen resmi bir belgenin paylaşıldığını, ancak böyle bir karar verilmediğini, ünlü sunucunun sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek cezalandırılmasını istemişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. CİMER'e Erken hakkında bir şikayet yapıldı. Erken'in sosyal medya üzerinden yayınladığı belge hakkında şikayette bulunan kişi, söz konusu evrakta hakim, katip ve avukatların kişisel bilgilerinin alenen yayınlandığı, devlet memurlarının sicillerinin deşifre edildiği ifade edildi. Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Erken hakkında soruşturma başlattı.

Ece Erken ve sevgilisi geçtiğimiz günlerde böyle görüntülenmişti;

Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları (7)
JAMİRYO: Ergenlik çağindan çikamamışlar hâla.Psikolojik tedavi almalılar.
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NINOM: Allah bin kara belalarını versin.. Ne adet ne kultur bilirler nede ahlak, uslup..
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OĞUZ: Bu kadın benimle evlense prenses gibi yaşatırdım şuna bak yazık etti kendine aşklar peşinde koşuyor yuva yıkıyor
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