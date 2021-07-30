Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler?
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Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler?

Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler?
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Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmidir. 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Peki, Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler?

Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmidir. 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Peki, Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

AŞK SANA BENZER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk Sana Benzer, başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmidir. 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.

AŞK SANA BENZER KONUSU NEDİR?

Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.

AŞK SANA BENZER NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir sahip kasabından geçen Aşk Sana Benzer filminin çekimleri, Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde çekilmiştir.

AŞK SANA BENZER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit – Ali

Fahriye Evcen – Deniz/Defne

Selim Bayraktar – Aykut

Yavuz Bingöl

Kaya Akkaya

Birsen Dürülü

Burçin Işık

Şamil Kafkas

Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler?
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Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? - Haberler
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