Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 33. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra, Rüya ve Barış tarafından kaçırılmıştır. Olanlardan habersiz Rüya'nın evine giden Ozan, Esra'nın başına bir şey geldiğini anlar ve Nilgün'ü konuşturur. Ozan, Nilgün'le birlikte Esra'nın kaçırıldığı yere gittiğinde etkisiz hale getirilir. Esra ve Ozan, bağlı kaldıkları süre boyunca geçmişe dair bir hesaplaşma yaşayacaktır. Rüya ve Barış, ikilinin hayatı karşılığında fidye isterler. Durumu öğrenen Menekşe, Yalçın ve Zümrüt çocuklarını kurtarmaya giderler.

Yaşadıkları yüzleşme sonrası Esra ve Ozan arasındaki buzlar çözülmüştür. Esra Ozan'ın yaklaşan doğum günü için sürpriz bir kutlama organize eder. Fakat bu doğum günü partisi, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazadan sonra Esra'nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Sonunda Esra Ozan'ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan'ı evde bırakıp şirkete gider. Elbette Ozan durmaz ve çekime gider. Fakat Esra'nın planı ters teper. Ozan'ın daha önceki bir çekimden tanıdığı Andrea, bu kez de Esra'nın Ozan'ı kıskanmasına neden olacaktır. Bu kıskançlık dalgası Esra ve Ozan'ın oldukça yakınlaşmasına neden olur. Fakat Esra da Ozan da kırılmaktan korktukları için bu konuda bir türlü konuşamazlar. Ta ki şirketin kuruluş partisine, yani Sevgililer Günü akşamına kadar…

Esra'nın Rüya'yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra'nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya'yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra'nın, konuşmak için Rüya'nın evine gittiğinden haberi yoktur.

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