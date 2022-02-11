Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 32. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe'nin şirkete getirdiği yeni müşteri, Esra ve Ozan'ın kıyasıya bir rekabete girmesine neden olur. Bu rekabet sırasında Efe, Esra'nın yanında yer alır. Bu durum Ozan'ı çileden çıkartır. Yaşadıkları yüzleşme sonrasında Rüya'nın söylediği bazı yalanlar ortaya çıkacaktır.

Rüya ise Esra ve Ozan arasındaki rekabet sırasında, Ozan'ın Esra'yı ne kadar kıskandığını fark eder. Ozan Esra'ya hala çok güçlü duygular beslemektedir. Rüya için Esra'yı ortadan kaldırmaktan başka çare kalmamıştır. Bunun için yine Barış'ı kullanır. Esra ve Ozan adım adım, Rüya'nın hazırladığı tehlikeli plana doğru yaklaşmaktayken Ozan'ın beklenmedik hamlesi her şeyi değiştirir.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Kazadan sonra Esra'nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Sonunda Esra Ozan'ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan'ı evde bırakıp şirkete gider. Elbette Ozan durmaz ve çekime gider. Fakat Esra'nın planı ters teper. Ozan'ın daha önceki bir çekimden tanıdığı Andrea, bu kez de Esra'nın Ozan'ı kıskanmasına neden olacaktır. Bu kıskançlık dalgası Esra ve Ozan'ın oldukça yakınlaşmasına neden olur. Fakat Esra da Ozan da kırılmaktan korktukları için bu konuda bir türlü konuşamazlar. Ta ki şirketin kuruluş partisine, yani Sevgililer Günü akşamına kadar…

Esra'nın Rüya'yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra'nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya'yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra'nın, konuşmak için Rüya'nın evine gittiğinden haberi yoktur.

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