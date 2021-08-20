Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 8. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam 8. bölüm bugün var mı, Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Ozan, Ozan'ın hocasının evinde hiç olmadıkları kadar yakınlaşmışlardır. Ozan'ın sorusu, Esra'yı kendine getirir. "Buraya kadar beni neden takip ettin?" Duygularından kaçan Esra,Ozan'a kaçak cevaplar verse de bu soruların asıl cevabı Esra'yı alt üst edecektir. Bunların yanı sıra ikisinin eskiden evli olduğunu bilen birinin şirkete gelmesiyle ortalık karışır. Adamın, Ozan ve Esra'dan bu sırrı açıklamama karşılığı bir isteği vardır. Bu istekle birlikte ikilimiz yeni bir maceraya yelken açarlar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yalçın'ın hareketlerinden şüphelenen Menekşe, aldatıldığını düşünerek içine kapanır. Menekşe'yle istediği gibi kavga edemeyen Zümrüt, Menekşe'yle dayanışma gösterecek, düşmanlık şimdilik askıya alınacak, Menekşe ve Zümrüt müttefik olacaklardır. Yalçın'ı takip eden ikili gördükleri manzara karşısında şok olacaktır.

Esra, Ozan'a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşten ayrılan Esra, Ozan'ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra'nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan'ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan'ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra'dan vazgeçmemeye kararlıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Çınar'ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan'ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.