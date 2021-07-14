Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm 2. fragmanı izle!

Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz son bölüm izle! aratmaktadır. Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm 2. fragmanı izle!

Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz son bölüm izle! aratmaktadır. Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm 2. fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan'la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla'ya yakalanmışlardır. Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler. Öte yandan Çınar'ın önerisiyle Menekşe'nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar'ın sürekli olarak Esra'ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar. Kendine itiraf edemese de git gide Esra'yı Çınar'dan kıskanıyordur. Menekşe'nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar. Çağla, Ozan'ı sevdiğini Çınar'a itiraf eder. Çağla'nın Ozan'la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla'nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra'ya, Ozan'la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar'a gerçekleri itiraf edecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!