Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu?
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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu?
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Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz son bölüm izle! aratmaktadır. Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle!

Aşk Mantık İntikam dizisi Cunning Single Lady adlı Kore dizisinden uyarlanmıştır. Birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiren No:9 Productions yapımı Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz son bölüm izle! aratmaktadır. Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan'ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir. Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur. Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra'ya o geceyi zehir etmeye ant içer. Esra da Ozan'ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra'nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır. Esra, türlü oyunlarla Ozan'ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla'ya yakalanan Ozan ve Esra'nın sırrı açığa mı çıkmıştır?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 4. Bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu? - Haberler
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