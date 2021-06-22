Aşk Mantık İntikam yeni bölüm canlı yayın HD izle! Aşk Mantık İntikam 2. bölüm full izle! Aşk Mantık İntikam 3. fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan'ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir…

AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE (20.00)



AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!