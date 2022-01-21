Aşk Mantık İntikam full HD izle! FOX Aşk Mantık İntikam son bölüm full izle! 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşk Mantık İntikam her Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM FULL HD BÖLÜMLERİ İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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