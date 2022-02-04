Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 31. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak?
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Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV'nin beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 31. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Aşk Mantık İntikam severler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 31. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam 31. bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam 31. bölüm ful izle! Aşk Mantık İntikam 31. bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam dizisinin 31. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 31. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam canlı yayın seyret!
AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!
Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yeni bölümün ardından Youtube resmi kanalında yayınlanacak.
Efe'nin şirkete getirdiği yeni müşteri, Esra ve Ozan'ın kıyasıya bir rekabete girmesine neden olur. Bu rekabet sırasında Efe, Esra'nın yanında yer alır. Bu durum Ozan'ı çileden çıkartır. Yaşadıkları yüzleşme sonrasında Rüya'nın söylediği bazı yalanlar ortaya çıkacaktır.
Rüya ise Esra ve Ozan arasındaki rekabet sırasında, Ozan'ın Esra'yı ne kadar kıskandığını fark eder. Ozan Esra'ya hala çok güçlü duygular beslemektedir. Rüya için Esra'yı ortadan kaldırmaktan başka çare kalmamıştır. Bunun için yine Barış'ı kullanır. Esra ve Ozan adım adım, Rüya'nın hazırladığı tehlikeli plana doğru yaklaşmaktayken Ozan'ın beklenmedik hamlesi her şeyi değiştirir.
Rüya'nın, Ozan'ın hayatına daha fazla dahil olabilmek için söylediği yalanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarmaya çalışırken güzel bir haber alır. Şirketle ilgilenen bir yatırımcı vardır. Bu yatırımcıyla görüşmek için gittikleri yemekte ikili ortak geçmişlerini hatırlar. Esra'nın İngiltere'den tanıdığı Efe'nin Milenyumsoft'a gelmesi ise Ozan ve Esra'nın ilişkilerinin dengesinin değişmesine neden olacaktır. Suç ortağı Barış'ın başı, borç aldığı kişilerle derde girince Rüya'ya tehlikeli bir oyun oynama teklifinde bulunur. Fakat bu oyun hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonlanır…
Ana karakterler şöyle:
Burcu Özberk : Esra Erten
İlhan Şen : Ozan Korfalı
Burak Yörük : Çınar Yılmaz
Melisa Döngel : Çağla Yılmaz