Aşk Mantık İntikam 35. yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam bugün var mı, hangi kanalda? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Esra'nın kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisini yanlış anlamış ve Esra'yı çok kırmıştır. Esra bu olaydan sonra evi terk ederek mahalleye döner. Ailesine gerçeği açıklar. Atlas için evlenmişlerdir ama Esra'nın artık bunu yürütecek gücü kalmamıştır. Ozan, yaptığı büyük hatanın farkındadır ve kendisini affettirmeye çalışır, değişeceğini söyler ancak Esra, buna inanmamaktadır. Ozan Esra'ya değişebileceğini kanıtlamaya kararlıdır. Öfkesini yenebilmek ve hatalarını tekrar etmemek için Musa'nın da yardımıyla ilginç bir yöntem bulur. Ozan değişmeyi başarıp Esra'yı kararından döndürebilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan Esra'nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra'ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir. Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler. Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar. Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?

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