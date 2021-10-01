Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 15. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!
Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 16. bölüm ile yayınlanıyor. Yeni bölümünün ardından Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı çıktı mı? 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edildi. Peki, Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 15. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? İşte bilgiler...
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam geçen bölüm izle! Aşk Mantık İntikam canlı izle! Aşk Mantık İntikam ne zaman çıkacak? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm haftaya mı? Aşk Mantık İntikam fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?
Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 15. bölümün ardından 16. bölüm fragmanı çıkacak.
AŞK MANTIK İNTİKAM 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Ozan, Esra'nın Çınar'a duyguları olduğunu söylemesiyle sarsılsa da bir yanıyla buna asla inanmak istemez. Esra ona daha aynı günün sabahında söz vermiştir, bekleyecektir boşanma işlemleri tamamlanana kadar. Ozan, Esra'nın Çınar'ı öne sürmesinin gerçek mi yoksa bir bahane mi olduğunu sorgulamayı inatla bırakmazken Esra, ailesini ve Ozan'ı korumak için kararlı davranmaya çalışır ve Ozan'dan uzak durmak için elinden geleni yapmaya devam eder.
Bu sırada Çağla da Çınar'ı Esra'nın kendisinden hoşlandığı konusunda yüreklendirir. Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra'nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra'ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Esra sonunda gerçekleri Zeyno'ya anlatır. Çağla'nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan'la konuşacak ve Çağla'nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra'nın beklediği gibi gelişmez…
Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!
Ana karakterler şöyle: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Burcu Özberk : Esra Erten
İlhan Şen : Ozan Korfalı
Burak Yörük : Çınar Yılmaz
Melisa Döngel : Çağla Yılmaz Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.