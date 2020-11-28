Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi

Survivor programının sevilen yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın samimi bir şekilde görüntülenmesinden sonra haklarında aşk iddiaları ortaya çıkmıştı. İkilinin son görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Genç çiftin dudak dudağa görüntüleri sosyal medyada ifşa oldu.

Survivor yarışmasının ardından Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, bir partide sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bu görüntülerden sonra Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aralarındaki aşk iddialarını kesin dille yalanlamışlardı. Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerin ardından ikilinin aşk dedikoduları kesinleşmiş oldu.

İkilinin öpüştüğü anlar sosyal medyada ifşa olunca görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Çıkan bu video sonrası ikiliden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.

"DAHA YAŞI ÇOK KÜÇÜK"

Barış Murat Yağcı, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" diye konuşmuştu.

BARIŞ, AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı için, "Nisa çok özel bir insan. Nisa'nın kalbi çok temiz ve çok potansiyeli olan bir kız. Yanlış yapmaması için iyi yönlendirilmesi gereken bir kız. Biz zaten aynı menajerle çalıştığımız için hep bir aradayız. Bu durumda ister istemez insanların gözünde bizi ilişki yaşıyor konumuna getirdi. Bununla alakalı akıllarda bir soru işareti kalmasını ya da insanların bu konuyu çok konuşmasını istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.