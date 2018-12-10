Aşk-ı Memnu Oyuncusu Recep Aktuğ, Hastaneye Kaldırıldı
Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncusu Recep Aktuğ, hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncuya KOAH tanısı konuldu.
Aşk-ı Memnu dizisinin başarılı oyuncusu Recep Altuğ, hastaneye kaldırıldı. Müzisyen ve oyuncu Aktuğ'a KOAH teşhisi konuldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da 'Hilmi' karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu.
CİĞERLERİ SU TOPLADI
Öte yandan oyuncunun sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı da ortaya çıktı.
RECEP AKTUĞ KİMDİR?
Recep Aktuğ 13 Mayıs 1954 yılında İzmir, Çeşme'de doğdu. 1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O'nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.
Öte yandan birçok reklam, film ve dizide rol alan oyuncu, "Kurtlar Vadisi" dizisi konsolos Ender Bey karakteri ve "Aşk-ı memnu" adlı dizide Hilmi karakterini canlandırdı.
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kitabını okumadım, diziyi de izlemedim. etrafımda ve haberlerde o kadar çok bahsi geçiyor ki, izlemiş kadar konusunu biliyorum. güldür güldür şovda parodisini yapmışlardı, iyice anladımCevap Yaz Yayından Kaldır
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ustaaaa geçmiş olsun. Allah şifalar versin. öğrencileriniz olarak hepimiz duacıyız sağlığınıza.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Allah şifa versin, KOAH en büyük nedeni sigara,sonradan bin pişman olmamak ve yol yakınken bırakın,iş işten geçince çok pişmanlık yaşarsınız,diyim size.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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hesap zamanının yaklaştığı anlaşılıyor,,keşke tövbe edipte öyle ölse.hiç olmazsa ahiretini kurtarır.Cevap Yaz 3 9 Yayından KaldırNEHİR: Ben etrafımdaki insanlara güvenmiyorum kaldiki klavyenin ucundaki insana, ama her koyun kendi bacağından asilir, cevrene iyi örnek olabiliyosan ne guzel ama bunu klavyenin başında yada dil ucunda yapiyosan oda yine senin sorunun yani hersey insanın kalbinden gelmelidir bilemicem...Tüm 11 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır