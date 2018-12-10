Aşk-ı Memnu Oyuncusu Recep Aktuğ, Hastaneye Kaldırıldı

Aşk-ı Memnu dizisinin başarılı oyuncusu Recep Altuğ, hastaneye kaldırıldı. Müzisyen ve oyuncu Aktuğ'a KOAH teşhisi konuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da 'Hilmi' karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu.

CİĞERLERİ SU TOPLADI

Öte yandan oyuncunun sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı da ortaya çıktı.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Recep Aktuğ 13 Mayıs 1954 yılında İzmir, Çeşme'de doğdu. 1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O'nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Öte yandan birçok reklam, film ve dizide rol alan oyuncu, "Kurtlar Vadisi" dizisi konsolos Ender Bey karakteri ve "Aşk-ı memnu" adlı dizide Hilmi karakterini canlandırdı.