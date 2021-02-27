Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem, 40 yıllık evliliğini anlattı

40 yıldır Cihan Yöntem ile evli olan ve özel hayatını her daim basından uzak tutan usta oyuncu Selçuk Yöntem, evliliği hakkında konuşarak "Ruhlarımız uyuştuğu için 40 yılı devirdik ifadelerini kullandı.

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Selçuk Yöntem, bu sefer işleriyle değil özel hayatıyla konuşulmaya başladı. 40 yıldır Cihan Yöntem ile evli olan Yöntem, mutlu evliliklerinin sırrını verdi.

"RUHLARIMIZ UYUŞTU"

TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Selçuk Yöntem, eşi Cihan Yöntem'den övgü dolu sözlerle bahsederek "Ruhlarımız uyuştuğu için bu evlilik 40 yılı devirdi. Bir evlilikte insanlar nerede duracaklarını bilmeliler. Bu sınırı aştıklarında arıza ortaya çıkıyor. Herkesin sınırlı yerlerine girebilirsiniz. Bunlar olduğu zaman da evlilik uzun sürüyor" dedi.

Selçuk-Cihan Yöntem çiftinin Iraz adında bir de kızı bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin