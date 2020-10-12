Aşk hormonu (oksitosin) nedir, ne işe yarar, nelerde var, görevleri nelerdir? Hangi yiyeceklerde aşk hormonu bulunur?

Aşk hormonu oksitosin nedir, hangi yiyeceklerde bulunur, ne işe yarar, koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılır? Oksitosinin göreveleri nelerdir? Aşk hormonu nasıl artırılır? Oksitosin eksikliğinde yaşanan durumlar nelerdir?

Oksitosin, hipofiz bezi tarafından salgılanan doğal bir hormondur ve özellikle kadınlar için hayati bir öneme sahiptir. Eksikliği kadınları hem fizyolojik hem de psikolojik olarak olumsuz etkiler. Annelik içgüdüsünün oluşumunda, emzirmede, seçici sosyal bağlanma ve cinsel zevkte önemli bir role sahiptir. Peki oksitosin nedir, ne işe yarar ve nasıl artırılır?

OKSİTOSİN NEDİR?

Oksitosin (aşk hormonu) cinsel ilişkiden haz almada, döllenmede, annelik içgüdüsünün oluşumunda, doğumda ve emzirmede önemli rol oynayan bir kadınlık hormonudur. Hipofiz bezinin arka kısmında salgılanır. Aşk, sevgi, sadakat, bağlılık ve mutluluk gibi duyguların temel kaynağı olarak bilinir.

OKSİTOSİN (AŞK HORMONU) NE İŞE YARAR?

Kan dolaşımında hormon, merkezi sinir sisteminde nörotransmitter denilen kimyasal haberci olarak görev yapar.

• Duygu ve davranışların dengelenmesinde ve düzenlenmesinde rol oynar. Sevgi ve mutluluk gibi pozitif duyguların artışını sağlar.

• Erkeklerin üremesine yardımcı olur.

• Oksitosin hormonu, yüksek seviyede bulunduğu kişilerin ağrı eşiğini yükseltir. Hatta bunun en büyük kanıtı, kadınların doğum sancısına dayanabilmeleri. Oksitosini yüksek olan kadınların doğum sancısına dayanıklılığı fazla olur.

OKSİTOSİN HORMONU NASIL ARTIRILIR?

Cinsel ilişki

Seks ve orgazm, oksitosin hormonunu artırır. Cinsel ilişki sırasında meme ucunun uyarılması da oksitosini artırır.

Aşık olmak

Oksitosine aşk hormonu denilmesinin en önemli nedeni, oksitosin üretiminin aşkla artması. El ele tutuşmak ve sarılmak gibi eylemler oksitosin hormonunu artırmakla kalmayıp çiftler arasındaki bağı da güçlendirir.

İletişim kurmak

İnsanlarla iletişim kurmak, iyilik yapmak ve sevdiklerine hediyeler vermek oksitosin hormonunu artırarak kişinin kendisini çok iyi hissetmesini sağlar. Bazı zamanlar yalnızca bir arkadaşla sohbet edip paylaşımda bulunmak bile oksitosin seviyesini artırır.

Bu konuda sosyal medya da etkili bir platform. İletişim üzerine olumlu-olumsuz etkileri tartışmalı bir konu olsa da buradan gelen pozitif yorumlar ve beğeniler oksitosin seviyesinde artış sağlar.

Eğlenceli sosyal aktivitelerde bulunmak

Arkadaşlarla oyun oynamak, dans etmek, festivale katılmak ve karaoke yapmak gibi sevilen aktivitelerle uğraşmak oksitosin seviyesini artırır.

Egzersiz yapmak

Yüzme, fitness ve tempolu yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler vücuttaki oksitosin düzeyini artırır. Meditasyon, yoga ve basit nefes egzersizleri de oksitosin hormonunu artırır.

Masaj yaptırmak

Tenle temasın oksitosin seviyesini artırdığı bir gerçek. Bunun en etkili yolarından biri de masaj yaptırmak. Vücudu ve zihni dinginleştirmekle kalmaz aynı zamanda tüm stresi de alır.

Evcil hayvan beslemek

Evcil hayvanla oyunlar oynamak, ona sarılmak, tüylerini okşamak ve birlikte uyumak çok rahatlatıcı bir etki gösterir. Bunun nedeni de bu eylemlerin oksitosin hormonu seviyesini artırması.

Hayal kurmak

Oksitosin hormonunu artıran tek şey, fiziksel unsurlarla sınırlı değil. Yapılan araştırmalara göre evli kadınların, eşlerini düşündüklerinde hızla oksitosin salgıladıkları tespit edilmiş.

OKSİTOSİN HANGİ YİYECEKLERDE VAR?

• Kırmızı et, balık, tavuk, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi protein içeren gıdalarda bulunur.

• Yeşil yapraklı sebzeler, avokado, muz, elma, çilek, nar gibi meyve ve sebzeler,

• Ton balığı, sardalya, somon balığı, kuru yemiş ve zeytin gibi omega-3 içeren gıdalar,

• Kırmızıbiber ve çemen gibi acı gıdalar,

• Buğday, pirinç, çavdar ve yulaf gibi tahıllar,

• Melisa ve papatya gibi bitki çayları ile kafein,

• A, B1, B2, B6 ve D vitaminlerinde oksitosin bulunur.

OKSİTOSİN (AŞK HORMONU) EKSİKLİĞİNDE YAŞANAN DURUMLAR

1- Kaygı hali

2- Depresyon

3- Sürekli gerginlik

4- Stresli hissetme

5- Migren atakları

6- Mutsuz hissetme

7- Huysuzluk

AŞK HORMONU OKSİTOSİN KOVİD-19 TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR MU?

Aşk hormonu olarak bilinen oksitosin, koronavirüsün tedavisinde araştırılmaya başlanmıştır. ABD'de Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ali İmami ve meslektaşları, oksitosinle yakından bağlantılı ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin verisini kullanmıştır. Oksitosinin Kovid-19 ile tedavi edileceği üzerinde araştırmalar devam ediyor.