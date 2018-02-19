"AŞK Bir Şey Değildir" Mudanya'da Sahnelendi

Modern çağda evliliğin mizahi bir şekilde anlatımını konu eden oyun, Mudanyalılara keyifli anlar yaşattı.

Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getiren Mudanya Belediyesi kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Başrollerini Ececan Gümeci ve Aykut Ünal'ın paylaştığı "Aşk Bir Şey Değildir" adlı oyun Sevgililer Günü'ne özel bir etkinlikle Mudanyalılarla buluştu. Modern çağda evlilik kurumunun çatısı altında sorumlulukların, kıskançlığın, sadakatin, özverinin, güvenin, hoşgörünün ve aşkın mizahi bir şekilde anlatımını konu eden oyun, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde izleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Oyunda Nihal ve Tekin karakterlerinin komik ve bazen de hüzünlü sahneleriyle çiftler arasındaki iletişime nasıl yön verdiği canlandırıldı. Oyun sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlanırken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalılara keyifli anlar yaşatan çifte teşekkür etti.