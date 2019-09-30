Aşk Ağlatır 5. bölüm fragmanı yayımlandı! Aşk ağlatır 4. bölüm izle

30.09.2019 10:04

Aşk Ağlatır 5. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken yeni bölümden ilk sahne sevenleriyle paylaşıldı. Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde olduğu Aşk Ağlatır, Nalan'ın beklenmedik hamlelerine sahne oldu. Aşk Ağlatır ne zaman? Aşk ağlatır yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde…

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜM İZLE…

5. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm 6 Ekim'de Show TV'de olacak. Yayımlanan ilk sahne de ise: Yusuf, yanında sürpriz bir konuk ile Ada'nın evinin önünde onu bekler. Ada, Yusuf'u gördüğü kadar misafiri gördüğüne de hiç olmadığı kadar sevinir.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Nalân, bu olayı Yusuf ve Ada aşkını imkânsız hale getirmek niyetiyle acımasızca kullanır. Sözde Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalân'a hayat boyu bağlılık sözü verir.

Ada ise derin bir aşkla bağlandığı Yusuf'u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul'a gelen Mustafa'dan kurtulmayı patronu Rüzgâr sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgâr'ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgâr'a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar. Rüzgâr gibi anlayışlı, yardımsever bir insanın anne ve babası ne kadar zor olabilir ki?

OYUNCU KADROSU

Ekranların fenomen haline gelen dizisi Aşk Ağlatır'ın kadrosunda: Deniz Can Aktaşi Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Eda Şölenci, Oktay Çubuk, Deniz Altan, Durul Bazan, Pelin Öztekin gibi isimler yer alıyor.