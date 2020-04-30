Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
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Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı

Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
30.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:31

Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterine hayat veren Pınar Deniz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Peki" notuyla makyajsız halini paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi ünlüler de karantina sürecini evde geçiriyor. Bu süreçte kendilerini sosyal medyaya veren ünlüler, sık sık yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye çalışıyor. Ünlü oyuncu Pınar Deniz de bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına hız veren isimlerden bir tanesi.

SIFIR MAKYAJ POZ

Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Burcu" karakterine hayat veren Pınar Deniz, bu kez Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir paylaşım yaptı. Deniz, makyajsız halini "Peki" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz'den sıfır makyaj poz

"HOŞ GELDİN SAÇIMDAKİ AK"

Öte yandan, güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Hoş geldin saçımdaki ak" notuyla bir paylaşım daha yapmıştı. Deniz'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz'den sıfır makyaj poz
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
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