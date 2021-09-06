Aşk 101 2. sezon ne zaman? Aşk 101 2. Sezon hangi tarihte başlayacak?
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Aşk 101 2. sezon ne zaman? Aşk 101 2. Sezon hangi tarihte başlayacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman? Aşk 101 2. Sezon hangi tarihte başlayacak?
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Netflix'in büyük bir ilgiyle izlenen Türk dizilerinden biri olan Aşk 101 ile ilgili müjdeli haber geldi. İkinci sezonunun heyecanla beklenmesinin ardından Netflix'ten müjdeli haber geldi. Yayın tarihi belli olan Aşk 101 2. sezon ne zaman araştırılmakta. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman? Aşk 101 2. Sezon hangi tarihte başlayacak?

Aşk 101, 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Türk internet dizisidir. 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazdı ve yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız oturdu. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Aşk 101 2. sezon ne zaman? Aşk 101 2. Sezon hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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