Eşinin yeğeninin yüzüne asit atan enişte 5 milyon 330 bin lira tazminata mahkum edildi Ataşehir'de bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman'a yönelik açılan tazminat davası karara bağlandı. Araçman'ın toplamda 5 milyon 330 bin 379 liralık rekor tazminat ödemesine hükmedildi.

Ataşehir'de 17 Ekim 2015 tarihinde bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne asit içerikli madde attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman'a yönelik açılan tazminat davasının karar duruşması görüldü. Araçman'ın rekor bir tazminat ödemesi hükmedildi. Mahkeme saldırgan eniştenin 5 milyon 330 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı anne Işıl Güven ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan davacı avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Bunun üzerine davalı avukatı söz alarak, "Tazminat hesapları fahiştir. Sigortanın yaptığı ödemelerin mahsup edilmesini talep ediyoruz" dedi. TOPLAMDA 5 MİLYON 330 BİN LİRA TAZMİNAT CEZASI Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Cihan Araçman'dan tahsili ile Y.K.'ye vekaleten anne Işıl Güven'e verilmesine hükmetti. Mahkeme Y.K.'nin manevi tazminatın kabulü ile davacı tarafa 500 bin lira ödemesine karar verirken, anne Işıl Güven'e 60 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Öte yandan kararda, Cihan Araçman'ın emlak konut yatırım ortaklığı ve şirketlerine müzekkere yazılarak adına kayıtlı gayrimenkullerinde tedbirin devam edeceği belirtildi.