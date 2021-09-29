ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen ve kendisini kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü ile birlikte hayatını kaybeden fabrika sahibi Bayram Kurtuluş (70), toprağa verildi.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen ve kendisini kurtarmaya çalışan İşçi Erkan Karahüyüklü ile birlikte hayatını kaybeden fabrika sahibi Bayram Kurtuluş (70), toprağa verildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın ek inşaat alanını gezen fabrika sahiplerinden Bayram Kurtuluş, dün kapağı açık olan ve gıda sanayisinde kullanıldığı belirtilen asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü (48) de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram Kurtuluş için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde bugün cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kurtuluş'un cenazesi, kılınan namazın ardından Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İşçi Erkan Karahüyüklü'nün cenazesinin ise Vadişehir Mahallesi'ndeki Mahmutoğlu Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
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Haber: ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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