Asırlık nine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremeden vefat etti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde oturan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ölmeden görmek isteyen 106 yaşındaki Hanife Kılınç, evinin yakınlarında düşerek hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde oturan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ölmeden görmek isteyen 106 yaşındaki Hanife Kılınç, evinin yakınlarında düşerek hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde yaşayan ve Ürgüp'ün en yaşlısı olarak bilinen 106 yaşındaki Hanife Kılınç, evinin yakınlarında düşerek hayatını kaybetti. 5 çocuk, 35 torun sahibi 106 yaşındaki Hanife Kılınç, kendisini Anneler Günü'nde ziyaret eden AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ölmeden görmek istediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen asırlık anne Hanife Kılınç, burada AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman'a "Allah sizlere verdikçe versin, siz olmasanız biz ne yapacaktık. Reis'in selamı var dediler, benden ona selam götürün hepinizden Allah razı olsun. Benim niyetimi siz kucaklayın görüşün" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı