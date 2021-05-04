Asırlık konak kül oldu
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Asırlık konak kül oldu

Asırlık konak kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangında asırlık konak yanarak kül oldu.

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangında asırlık konak yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yukarı Soğuksu Mahallesi Hekimoğlu mevkiinde uzun zamandır kimsenin yaşamadığı asırlık ahşap binanın etrafında çevre temizliği yapan işçilerin yaktığı ateş ahşap binaya sıçradı. Ufak bir kıvılcımla başlayan yangın bir anda evi sardı. İtfaiye ekiplerinin yol olmadığı için müdahalede yetersiz kaldığı yangında tarihi ev küle döndü.

Mahalle Muhtarı Serdar Uygur, tarihi evin tadilatı için çevre düzenlemesi yaparken yangının başladığını söyleyerek "Tarihi evimiz vardı burada. Mal sahipleri Ankara'da. Tadilata başlayacaktık. Çevre temizliği yaparken kıvılcım atlamasıyla birden bire tutuştu. Ulaşım sıkıntısı nedeniyle tam müdahalede bulunamadı itfaiye. Allah'a şükür ki etrafı temizlenmişti. Yangın yayılmadı. Mahalleye yayılmadan kurtardık" dedi. - RİZE

Asırlık konak kül oldu
Asırlık konak kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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