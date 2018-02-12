Asırlık Çınarların İsimleri Yaşatılacak

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kent halkından 100 yaşını geride bırakanların isimlerinin cadde ve sokaklara verileceğini bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, önceki günlerde "Sivas'ın Yaşayan Hafızalarına Ahde Vefa" isimiyle program düzenlediklerini anımsattı.

Belediye olarak bu insanlara minnet borçlarını ödemek adına şehirde 100 yaşını geride bırakanların isimlerini, kendi mahallelerindeki cadde veya sokaklarına vereceklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. 100 yaşına gelen ulu çınarlarımızın isimleri mahallede bir caddeye veya sokağa verilecektir. İnşallah bu uygulamamız Sivas'ta bir gelenek halinde devam edecektir."