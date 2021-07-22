Aşırı yoğunluk oluştu, Milli Park araç girişine kapatıldı
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Aşırı yoğunluk oluştu, Milli Park araç girişine kapatıldı

Aşırı yoğunluk oluştu, Milli Park araç girişine kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, bayram tatili sebebiyle aşırı yoğunluk yaşarken, araç girişine kapatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, bayram tatili sebebiyle aşırı yoğunluk yaşarken, araç girişine kapatıldı.

Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle en yoğun günlerini yaşıyor. Bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler plajlara akın ederken, yollarda uzun kuyruklar meydana geldi. İlçenin önemli plajlarından olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluğun ardından tatilciler, Güzelçamlı Mahallesi'nden Milli Park girişine kadar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı saat 12: 00'den itibaren araç girişine kapatıldı.

Sabah ilk saatlerinde artan yoğun araç trafiğinin ardından Milli Park yetkililerince yapılan uyarıda "Milli Parkımıza an itibari ile bin 600 araç girmiştir. Ziyaretçilerimizin huzur ve güvenliği açısında saat 12.00'de Milli Parkımız araç girişine kapatılmıştır. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını veya alternatif alanlara yönelmelerini önemle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aşırı yoğunluk oluştu, Milli Park araç girişine kapatıldı
Aşırı yoğunluk oluştu, Milli Park araç girişine kapatıldı
Aşırı yoğunluk oluştu, Milli Park araç girişine kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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