Aşırı terlemeye botoks tedavisi önerisi
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Aşırı terlemeye botoks tedavisi önerisi

Aşırı terlemenin ameliyat gerektirmeksizin botoks ile tedavi edilebildiğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr.

Aşırı terlemeye botoks tedavisi önerisi
14.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:27
Aşırı terlemenin ameliyat gerektirmeksizin botoks ile tedavi edilebildiğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, "Gebeler, emziren anneler ve bazı kas sinir hastaları haricinde hemen herkese uygulanabilen botoks uygulaması sayesinde kişi, aşırı terlemenin yol açtığı sosyal ve psikolojik problemlerden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulabilir." dedi.

Vücut ısısının sabit tutulmasını sağlayan terleme, cildin nemli kalmasını da yardımcı oluyor. Uzmanlara görev stres, obezite, uygun olmayan kıyafet seçimi, fiziksel aktivite gibi etkenlerin varlığında terlemenin miktarı günde 10 litreye kadar çıkabiliyor. Medicana International Ankara Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, tıpta hiperhidrozis olarak tanımlanan aşırı terleme durumunun, tüm gün boyunca ya da beklenmedik zamanlarda da gerçekleşebileceğini belirterek, "Hiperhidrozis, obezite, diyabet, hipoglisemi, hipertiroidi, kalp ve solunum yetmezliği gibi pek çok farklı rahatsızlıktan kaynaklanabileceği gibi altta yatan herhangi bir rahatsızlık olmaksızın da gerçekleşebilir. Nedensiz olarak gerçekleşen aşırı terleme vakaları, botoks tedavisiyle önlenebilir." dedi.

Dr.Fındıkçıoğlu, aşırı terlemeyi şöyle tanımladı;

"Tıp dilinde hiperhidrozis olarak tanımlanan aşırı terleme durumu, kişinin öz güvenini etkileyebilen, sosyal yaşamdan uzaklaşmasına yol açabilen rahatsızlıklardan biridir" 

Sağlıklı her insanda görülen terlemenin, sıvı, ısı ve tuz dengesinin sağlanmasına yarayan doğal bir vücut fonksiyonu olduğunu söyleyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, altta yatan herhangi bir neden olmaksızın oluşan aşırı terlemenin ise kişinin günlük ve sosyal hayatını etkileyebilen bir rahatsızlık olduğunu belirtti.

Günümüzde botoks uygulamalarıyla ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilen aşırı terlemenin, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, kişinin yaşam kalitesini düşüren primer hiperhidrozis vakalarında terlemenin sıklıkla koltuk altı, avuç içi, ayak ve baş bölgesinde olduğunu ve kısa süre içinde uygulanabilen botoks tedavisiyle etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini açıkladı.

AŞIRI TERLEME TEDAVİSİNDE BOTOKS UYGULAMASI

Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, Aşırı terlemenin neden kaynaklandığının araştırılmasının ardından tedavi şekli belirlenir." dedi. Primer aşırı terleme vakalarında iki tip tedavi yöntemi bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, en hızlı ve etkili yöntemin botoks uygulaması olduğunu sözlerine ekledi. El, ayak ve koltuk altı terlemelerinin önlenmesinde son derece etkili olan botoks tedavisinden yaklaşık 20 dakika önce terlemenin olduğu bölgeye lokal anestezi yapıldığını belirten Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, anestezi işleminin çoğunlukla topikal kremlerle uygulandığını ve ardından çok ince uçlu iğnelerle terlemenin olduğu bölgeye botoksun enjekte edildiğini dile getirdi.

Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, "Yaklaşık 15 dakika kadar süren botoks enjeksiyonunu takip eden 4-5 gün içinde aşırı terleme azalmaya başlar. Aşırı terleme tedavisi için yapılan botoks uygulamalarının etkisi yaklaşık 4-6 ay sürer." diye konuştu. Botoks ile aşırı terlemeyi engellemenin kişinin sağlığı üzerinde hiçbir olumsuzluğa yol açmadığını belirten Uzm. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, botoks uygulamasının kolay, hızlı, acısız ve uzun süreli etkili olduğunun altını çizdi. Fındıkçıoğlu, "Gebeler, emziren anneler ve bazı kas sinir hastaları haricinde hemen herkese uygulanabilen botoks uygulaması sayesinde kişi, aşırı terlemenin yol açtığı sosyal ve psikolojik problemlerden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulabilir." şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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