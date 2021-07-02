Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı

Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşınca vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Balıkesir'de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşınca vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Deniz kenarına gidemeyen Balıkesirliler, Atatürk Parkı'nda bulunan ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışıyorlar. Sokak hayvanları ise havaların sıcaklığından süs havuzuna girerek kaçıyorlar. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Balıkesir'de vatandaşlar sıcak havalardan bunaldığını söyledi. Deniz kenarına gitme imkanı bulunmayan İhsan Albahan: "Havalar baya sıcak ve nemli. Gidecek bir yer de yok. Burada gölge bulduk ve oturduk. 17 yaşındayım, ehliyetim de yok. Ondan deniz kenarına da gidemiyoruz. Burada serinlemeye çalışıyoruz" dedi. Ayşe Özkaya ise şu şekilde konuştu: "Havalar çok sıcak. Bizde buraya gölge olduğu için oturduk ve gelin çekimleri var onları izliyoruz." - BALIKESİR

Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı
Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı
Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı
Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı
Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı
Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını söyledi
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını söyledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Taner Ölmez Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu
Spor Diego Erol Bulut Diego Costa Ahmet Ağaoğlu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşırı sıcaklar Balıkesir'i bunalttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:38:43. #1.16#

title