Asır ne demek? Asır eş anlamlısı nedir? Asır TDK anlamı ve kullanımı
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Asır ne demek? Asır eş anlamlısı nedir? Asır TDK anlamı ve kullanımı

01.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:52
Asır ne demek? Asır eş anlamlısı nedir? Asır TDK anlamı ve kullanımı

Dilimize Arapça'dan giren kelimeler arasında olan asır kelimesinin anlamını ve cümle içerisinde kullanımını sizler için derledik. Asır ne demek? Asır cümle içerisinde nasıl kullanılır? Asır eş anlamlısı nedir? Asır TDK anlamı ve kullanımı nasıl olur? Asır kelimesinin birleşik kullanıldığı kelimeler nelerdir?

Asır ne anlama geliyor? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan asır ne demek, TDK'ya göre asır ne anlama geliyor? Kelimenin hangi dilden kültürümüze geldiği de merak duyulan noktalar arasında. Peki asır kelimesinin kökeni ne, asır kelimesinin kaç anlamı var?

ASIR NE DEMEK?

Asır kelimesinin anlamı birden fazladır. Cümle içerisinde kullanımına göre anlam kazanan asır kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ve anlamını sizler için derledik.

Asır kelimesi genellikle yüzyıl

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  • Zaman, devir, çağ: Erişip asr çalındı nevbet (Nâbî). Kaybetti asrımızda ölüm eski hüznünü (Yahyâ Kemal).
  • Yüz yıllık zaman parçası, yüzyıl: Dört asırdır inerek câmiye nûr üstüne nûr/ Yerde bulmuş yaşayanlar da ölenler de huzûr (Yahyâ Kemal). Adı târih olan bir efsâne/ Kavmimin altı asr-ı şevketine/ Yazıyor titreyen eliyle "yalan" (Mithat C. Kuntay'dan).
  • Öğle ile akşam arasında bulunan ve başlangıcı mevsime göre değişen zaman, ikindi vakti: Şems-i asr idi asırda şemsin/ Zılli memdûd olur zamânı kasîr (Kemalpaşazâde'den). Bir kimse, bir gün işlemek üzere bir ecîr tuttuğu sûrette tulû-ı şemsten asra kadar, yâhut gurûb-ı şemse kadar işlemek husûsunda örf-i belde ne ise ona göre amel olunur (Cevdet Paşa).
  • Asr-ı evvel: İkindi namazının kılınabileceği ikindi vaktinin ilk zamanları. Asr-ı hâzır: İçinde yaşanılan yüzyıl: Bu yeni merâkın asr-ı hâzırda kazanılmış en iyi bir meziyet olduğunu tasdik etti (Yahyâ Kemal'den). Asr-ı saâdet: "Saâdet devri" Hz. Muhammed'in kendisine peygamberlik verilmesinden îtibâren yaşadığı devir, zamân-ı saâdet. Asr-ı sânî: İkindi namazının kılınabileceği ikindi vaktinin son zamanları.
  • Asırlarca zf. Asırlar boyunca, çok uzun zaman, yüzyıllarca

ASIR KELİMESİ TDK ANLAMI

Asır kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Asır kelimesi Arapça kökenlidir.

ASIR EŞ ANLAMLISI

- Yüzyıl

- Çağ

ASIR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Bu cümlelerin manaları yarım, bir asır sonra anlaşılacaktır.

ASIR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

asrısaadet, saadet asrı

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