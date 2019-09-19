ASİMDER'den Vali Öksüz'e teşekkür

19.09.2019 11:19

Kars Ani Harabelerini ziyaret eden Ermeni turistlerin güvenlik güçlerinin bulunmamasını fırsat bilip Ermenistan bayrağı açıp yada gizlice ayin törenleri yaptığını ancak, Kars Valisi ve Jandarma İl Komutanlığınca alınan karar sonucunda 24 saat Jandarma güvenlik güçlerinin hizmet vermesinden dolayı teşekkür eden, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Yıllardır yaptığımız basın açıklamalarıyla gündeme taşıdığımız Kars Ani Harabeleri, Ağrı Dağı ve Van Akdamar Adasında Ermeni turistlerin gelip yaptıkları ziyaretlerde Ermenistan ve sözde Karabağ bayraklarını açmalarının önüne geçilmiyordu. 17 Eylül 2019 tarihinde Kars Valimiz Türker Öksüz, Kars'a bir dizi görüşmeler için gelen Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ile görüşmesi sonucu Kars Ani Harabelerinde Jandarma İl Komutanlığı personelleri 24 saat güvenlik tedbirleri almaya başladılar. Bu güvenlik tedbirleri hem ziyaret eden turistlerin can güvenliği için hem de siyasi amaçlı bayrak açıp gizlice dini tören yapan insanları bırakmamak amaçlıdır" dedi.



ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, "Aynı duyarlı davranışı diğer çevre illerdeki devlet büyüklerimizden de beklemekteyiz. Gerekli tedbirler alındıktan sonra aynı Kars Ani Harabeleri gibi artık kimse gelip ne Ağrı Dağı'nın nede Akdamar Adasındaki Ermeni cemaatinin ayininde Ermenistan bayrağı, sözde Karabağ bayrağı ve her hangi bir ermeni terör örgütünün bayrağını açmaya cesaret edemez. Onun için örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz Kars Ani Harabelerindeki güvenlik tedbiri kararını alan başta Kars Valimiz Türker Öksüz ve Jandarma Asayiş Bakanımız Tümgeneral Fuat Güney'e ASİMDER Genel Merkezi adına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA