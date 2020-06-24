ASİMDER'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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ASİMDER'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, sözde Ermeni soykırımı iddiası ile mücadele konusunu Yüksek İstişare Kurulu toplantısında görüşülmesi sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özerk ve sivil bir yeni yapının...

ASİMDER'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
24.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:08

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, sözde Ermeni soykırımı iddiası ile mücadele konusunu Yüksek İstişare Kurulu toplantısında görüşülmesi sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özerk ve sivil bir yeni yapının kurulma talimatını vermesinden dolayı teşekkür etti.

Ermeni Diasporası ve Ermenistan'ın yalan iftiralarıyla Mücadele yaptıklarını ve bu çalışmaların tek elden kontrol edilerek yürütülmesinin gerektiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Yıllardır görüştüğümüz çeşitli devlet kurumlarına yaptığımız faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi veriyorduk. Bu alanda nasıl bir çalışma veya iş planı yapılmasını hep anlattık. Sözde Ermeni soykırımı konusunda ve Ermeni Diasporasının yaptığı karalama kampanyalarına karşı iki şekilde çalışma yapılmalıdır. Birincisi masada tarihçilerin ve uzman kişilerin yürüteceği çalışma, ikincisi ise sahada halkın içerisinde faaliyet gösteren her zaman sokak ve salonlarda yapan sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Ermeni Diasporası belgeden çok sözde hak ettiği topraklarda sosyal etkinlikler ve toplantılar yaparak veya dinsel konuları işleyerek halkımızın duygularıyla oynayıp faaliyet göstermektedirler. Bunların yalanlarla kandırdıkları ve kültürel, sosyal aktivitelerle akıllarını çeldikleri insanlarımıza diplomat veya bürokrasi diliyle değil de halk diliyle anlatmak gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturulması için talimat verdiği sivil toplum kuruluşu bu yüzden önemlidir. Biz ASİMDER Genel Merkezi olarak bu oluşuma sonuna kadar destek vermeye hazırız" dedi.

Sözde Ermeni soykırımının Türkiye'nin 104 yıldır başına bela olduğunu ve 2020 yılında bu belanın kökten hal edilmesi gerektiğini söyleyen Gülbey, "Artık 104 yıldır süre gelen bu sözde Ermeni soykırımını hal etmemiz gerekiyor ki, gelecekte çocuklarımız da bu beladan ve yalan iftiralarla uğraşmasınlar. Onun için atılan bu önemli adımdan dolayı şahsım ve ASİMDER Genel Merkezi adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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